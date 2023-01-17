Геннадий Зюганов: «CAS — это не суд, а судилище под англосаксонским протекторатом»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию российских клубов на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с командами из РФ.

«Это не суд — это судилище. Все эти суды находятся под англосаксонским протекторатом, американцы и англичане оказывают полное давление. Что касается Европы, как показала военно-политическая операция, американцы заставили ее участвовать в защите фашистов, нацистов, бандеровцев. И вся эта провокация сегодня выплеснулась, в том числе и на спортивные арены.

Надеяться на этот суд смысла нет, надо укреплять страну, эффективно развивать спорт, особенно детско-юношеский, школьный, студенческий и показывать результаты. Будут уважать и считаться с сильными и успешными. Вот мой ответ на эти их проделки», — приводит слова Зюганова «РБ спорт».

CAS отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить сборную России от стыковых матчей ЧМ-2022 и оставил в силе решение, позволяющее иностранцам приостанавливать контракты с российским клубами.