Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:37

Геннадий Зюганов: «CAS — это не суд, а судилище под англосаксонским протекторатом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию российских клубов на разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с командами из РФ.

«Это не суд — это судилище. Все эти суды находятся под англосаксонским протекторатом, американцы и англичане оказывают полное давление. Что касается Европы, как показала военно-политическая операция, американцы заставили ее участвовать в защите фашистов, нацистов, бандеровцев. И вся эта провокация сегодня выплеснулась, в том числе и на спортивные арены.

Надеяться на этот суд смысла нет, надо укреплять страну, эффективно развивать спорт, особенно детско-юношеский, школьный, студенческий и показывать результаты. Будут уважать и считаться с сильными и успешными. Вот мой ответ на эти их проделки», — приводит слова Зюганова «РБ спорт».

CAS отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА отстранить сборную России от стыковых матчей ЧМ-2022 и оставил в силе решение, позволяющее иностранцам приостанавливать контракты с российским клубами.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
РФС
ФИФА
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Юрист объяснил, могут ли клубы РПЛ обжаловать решение CAS о приостановке контрактов легионеров
Свищев: «Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпиады не имеет никакого смысла»
Новицкий — о смене гражданства российских фигуристов: «Если бы кто-то из них хотел этого, то давно бы уже сделал»
Гребец Постригай: «Я хочу победить на Олимпиаде в Париже»
Тарпищев: «Многих удивляет, почему никто не отказался играть против наших. Даже украинцы играют с нами»
Медведева — о своей фотографии в анонсе Олимпиады-2026: «Мне, конечно же, это польстило. Приятно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стало известно, при каком условии «Спартак» был готов подписать Сычевого

Бийол: «Может когда-то решусь на возвращение в ЦСКА»