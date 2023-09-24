Геркус: «Глушенков в матче с «Зенитом» сделал важный шаг к тому, чтобы стать большим футболистом»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об игре отдельных футболистов московской команды в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Артем Дзюба был вовлечен во все действия команды, даже после замены. Его поддержка у бровки оказалась особенно ценной для партнеров. На мой взгляд, лучшим футболистом встречи стал Глушенков. Он сумел вовремя переломить ситуацию своим голом и очень ярко себя проявил. Думаю, что сегодня он сделал важный шаг к тому, чтобы стать большим футболистом», — цитирует Геркуса RT.

«Зенит» с 17 очками расположился на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 6-й позиции, имея в активе 15 очков. В следующем туре клуб из Санкт-Петербурга сыграет против «Оренбурга», а железнодорожники встретятся с «Пари НН».