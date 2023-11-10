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Сегодня, 15:35

Геркус считает, что «Краснодар» бросает вызов «Зениту»

Виктория Кравченко
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, чего ждет от матча «Краснодара» с «Зенитом» в 15-м туре РПЛ.

«Зенит» — пятикратный чемпион, который играет дома. Они больше фавориты, чем «Краснодар», который приезжает с пылу с жару. Новая команда с новым тренером бросает вызов. Они претенденты, как обычно бывает. Есть претендент, а есть защищающийся чемпион. Но роль очень понятная, странно как-то придумывать что-то другое», — цитирует Геркуса Metaratings.ru.

«Быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 31 очком после 14 туров, команда из Санкт-Петербурга идет на второй строчке с 29 очками.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 (мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/gerkus-dopustil-chto-zenit-i-krasnodar-budut-ostorozhnichat-v-ochnom-matche-304053/
ФК Зенит
ФК Краснодар
Илья Геркус
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