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Сегодня, 19:19

Геркус считает Дзюбу лучшим российским нападающим последних лет

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о мотивации нападающего московской команды Артема Дзюбы на матч 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

«У Артема всегда есть мотивация, особенно если он встречается с бывшей командой. Он может забить гол в любой игре любой команде, поскольку является одним из лучших, если не самым лучшим российским нападающим последних лет. Думаю, что в момент объявления им о завершении карьеры в нашей лиге образуется определенный вакуум. Посмотрите на результативную статистику Дзюбы — за все его время в футболе сможет ли кто-то сравниться однажды с ним в этих цифрах? Возможно, шансы догнать его будут у молодого форварда «Динамо» Тюкавина, но для этого ему понадобится провести дюжину очень сильных сезонов, забивая по десять и более голов в каждом из них», — цитирует Геркуса RT.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В текущем сезон 35-летний форвард провел 14 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1239496-gerkus-dzyuba-napadayuschiy
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
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