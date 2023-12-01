Гладилин рассказал, что с тревогой ждет матча «Спартака» с «Ахматом»

Бывший полузащитник и член тренерского штаба «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями в преддверии матча красно-белых с «Ахматом» в 17-м туре РПЛ.

«Жду матча с «Ахматом» с тревогой. Матч будет очень серьезным. Чтобы победить, «Спартаку» нужно приложить максимум усилий и продемонстрировать максимальную самоотдачу. «Ахмат» находится в опасной зоне. Грозненцам нужны очки, и в домашнем матче они сделают все возможное, чтобы выиграть. До конца первой части чемпионата осталось две встречи. Если спартаковцы хотят попасть в тройку, то в обоих нужно побеждать. Они профессионалы, поэтому близость зимней паузы не должна влиять на них», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Матч пройдет 3 декабря и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» располагается на 14-й позиции (13).