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РПЛ

5 ноября, 23:43

Геркус считает удивительным исход матча между «Локомотивом» и «Спартаком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1) в 14-м туре РПЛ. Железнодорожники с 38-й минуты играл в большинстве из-за удаления Даниила Хлусевича.

«Дзюба забил гол, вы же видели, что он еще мог сделать. Второй тайм вообще был интересный. Честно, я не ожидал такого результата. После удаления все думали, что «Локомотив» должен был выиграть. Наиграл ли «Локомотив» на победу? Вы же видели, нет, судя по всему, «Спартак» атаковал и мог выиграть. Честно говоря, удивительный результат», — приводит слова Геркуса ТАСС.

«Локомотив» (21 очко) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 11 ноября примет «Ахмат».

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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