Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:34

Абаскаль: «Селихов извинился в подтрибунке»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру вратаря Александра Селихова в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

— Оцените игру Селихова. С чем связаны его сегодняшние ошибки?

— Если б я знал ответ на этот вопрос, я бы сказал. Но я не знаю. Мы не привыкли к такой игре, потому что Селихов — надежный вратарь. Он извинился сегодня в подтрибунке. Уверен, что завтра он уже станет лучше. Мы поможем ему психологически, он много помогает команде, он один из капитанов.

— Вам не показалось, что в отсутствии Промеса, команда слишком часто играет верхом, что команда не разыгрывает мяч, а ищет Соболева?

— «Динамо» в прессинге оставляет один в один. В единоборстве с Соболевым у Маричаля, понимали, что у Саши будет преимущество. Игнатов с Мартинсом также участвовали в атакующих действиях, проходя сразу две линии соперника. До этого было про первый тайм, а во втором — чем меньше передач тебе требуется, чтобы доставить до мяч до результативного действия, тем лучше.

&laquo;Спартак&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче РПЛ 8&nbsp;апреля 2023 года. Дерби взаимных ошибок! «Спартак» и «Динамо» привезли по три гола, но выдали шоу

Александр Селихов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Динамо» забивало даже без ударов. Все шесть голов — наши!» Абаскаль и Йоканович — после 3:3 в дерби
Тихонов: «Да, Бальде забивает голы, но толку от них, если «Спартак» не выигрывает»
Агент Тюкавина о «Спартаке»: «Для него это дежурная команда»
Дмитрий Булыкин: «Прошлогодний Захарян был намного интереснее и полезнее нынешнего»
Джикия о травме: «Ждать ли меня к «Торпедо»? Ждите на стадионе»
Игнатов: «Отсутствие Джикии чувствовалось? В плане капитана, да. А так у нас все игроки квалифицированные»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сазонов: «Мы не понимали на ком сфолили. Сначала Соболев, потом Зобнин...»

Шунин: «Атмосфера в «Динамо» хорошая. Не верьте слухам»