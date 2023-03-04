Абаскаль: «То, что произошло, все видели. Не мое дело давать оценку работы арбитров»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отмененном голе форварда красно-белых Александра Соболева в ворота «Урала» (2:2).

— Знали ли вы о бэкграунде арбитра Мешкова, при судействе которого матчи часто получаются скандальными?

— То, что произошло, все видели. Не мое дело давать оценку работы арбитров, для этого есть специальные органы. Я же комментирую игру команду и наши тренировки. Судейство — не моя компетенция. Что я имел в виду, говоря, что дальше будет только сложнее? В отличие от старта сезона, сейчас у всех команд было много времени, чтобы улучшить свою игру. Я говорил об этом. Нас ждут очень сложные игры. Все, что было до этого, сейчас уже ничего не значит.

— Почему вы решили выпустить Мартинса вместо Дуарте?

— Здесь важно понимать игровой момент, читать его. У нас Литвинов мог помогать Маслову в центре обороны, у него большой опыт игры в этой зоне. А Мартинс в центре должен был помочь Соболеву. Оставь мы Дуарте, возможно, Литвинов не забил бы второй мяч. Что касается замены Тавареша вместо Хлусевича, то здесь все решала скорость. На нужна была свежесть в финальной трети.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.