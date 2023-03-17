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Сегодня, 14:23

Гладилин рассказал, почему Бальде не попадает в стартовый состав «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин объяснил, почему нападающий Кейта Бальде не попадает в стартовый состав красно-белых.

«Там все в порядке, в «Спартаке» большая конкуренция, и это хорошо, что иностранец сидит на лавке. Значит, ему надо готовиться, а он думал, что приехал сюда и будет сразу играть в составе. Наши ребята очень хорошо выглядят и не дают ему играть. А тренер поступает объективно, независим ни от каких трансферных целей. Считаю, что Абаскаль правильно поступает, кто сильнее, тот и должен играть», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента. За это время он провел в составе московской команды 3 матча.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005051531_gladilin_obyyasnil_pochemu_balde_ne_popadaet_v_startovyiy_sostav_spartaka
Кейта Бальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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