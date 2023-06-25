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Гладилин: «Атакующая линия «Спартака» и без Николсона выглядит очень прилично»

Гладилин считает, что «Спартаку» нужно продавать Николсона
Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слухи о том, что красно-белые готовы продать форварда Шамара Николсона за 7 миллионов евро.

«Если за него действительно заплатят 7 миллионов евро, то нужно соглашаться. В РПЛ Шамар конкуренцию не выдержал. Соболев играл больше, чем Николсон. По сути он Александру конкуренцию и проиграл, ведь ставить сразу двоих таких крупных форвардов довольно сложно в основу. В «Спартаке» на этой позиции есть молодые ребята-воспитанники, которым нужно дать шанс. Если «Спартак» продаст Шамара, то эти деньги можно потратить на усиление команды, ведь есть слабые места. Это и средняя линия, и линия обороны. А атакующая линия и без Николсона выглядит очень прилично», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Николсон выступает за «Спартак» с 2021 года. В минувшем сезоне 26-летний футболист провел 27 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 4 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartaku-nuzhno-prodavat-nikolsona-on-proigral-konkurentsiyu-sobolevu/
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