Глава совдира «Локомотива» ответил, будут ли в клубе еще новички

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб может подписать еще одного футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

— «Локомотив» провел ряд трансферов. Многие говорили, что в центре защиты были проблемы, плюс ушли Едвай и Мампасси. Клуб подписал в оборону Конти. Закрыта ли трансферная кампания, или планируете кого-то еще пригласить этой зимой?

— Мы еще работаем. Если появится новичок, хорошо. Если не появится — мы уже и так достаточно сбалансировали состав.

— То есть если кого-то и подпишете, то это будет один человек?

— Да.

— Получается, трансферный бюджет еще не исчерпан?

— Я уже говорил вначале, что мы живем строго в рамках бюджета. Вот, подписали Дзюбу и Смольникова. Это приемлемый вариант для «Локомотива», потому что отсутствует трансферная сумма и агентские выплаты. Почему у нас, может, не такой большой объем сделок, которые доведены до конца? Потому что все должно сойтись: наши возможности, амбиции игрока и другие факторы.

Ранее Нагорных прокомментировал сорвавшийся переход нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в «Лион».