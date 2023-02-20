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Сегодня, 10:00

Глава совдира «Локомотива» ответил, будут ли в клубе еще новички

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб может подписать еще одного футболиста до закрытия зимнего трансферного окна.

— «Локомотив» провел ряд трансферов. Многие говорили, что в центре защиты были проблемы, плюс ушли Едвай и Мампасси. Клуб подписал в оборону Конти. Закрыта ли трансферная кампания, или планируете кого-то еще пригласить этой зимой?

— Мы еще работаем. Если появится новичок, хорошо. Если не появится — мы уже и так достаточно сбалансировали состав.

— То есть если кого-то и подпишете, то это будет один человек?
— Да.

— Получается, трансферный бюджет еще не исчерпан?

— Я уже говорил вначале, что мы живем строго в рамках бюджета. Вот, подписали Дзюбу и Смольникова. Это приемлемый вариант для «Локомотива», потому что отсутствует трансферная сумма и агентские выплаты. Почему у нас, может, не такой большой объем сделок, которые доведены до конца? Потому что все должно сойтись: наши возможности, амбиции игрока и другие факторы.

Ранее Нагорных прокомментировал сорвавшийся переход нападающего железнодорожников Вильсона Изидора в «Лион».

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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