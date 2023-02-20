Нагорных о возвращении пива на стадионы «Будем обсуждать тему с депутатами»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о ситуации с возвращением пива на российские стадионы.

— Что скажете по поводу пива на стадионах, которое должно было вернуться, но, видимо, не вернется в ближайшее время?

— Буквально неделю назад говорили с министром спорта Олегом Матыциным на этот счет. Желание есть. Думаю, будем обсуждать эту тему с депутатами тоже. Не вижу никакой причины, почему нельзя продавать пиво на стадионе. Тем более что будет действовать Fan ID, призванный дисциплинировать болельщиков. С точки зрения безопасности меры сейчас достаточно серьезные. А для клубов на сегодняшний день это было бы хорошим подспорьем. Пивные бренды нам бы очень помогли.

Ранее Нагорных рассказал о планах по реконструкции «РЖД Арены».