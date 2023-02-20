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Сегодня, 10:45

Нагорных о возвращении пива на стадионы «Будем обсуждать тему с депутатами»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о ситуации с возвращением пива на российские стадионы.

— Что скажете по поводу пива на стадионах, которое должно было вернуться, но, видимо, не вернется в ближайшее время?

— Буквально неделю назад говорили с министром спорта Олегом Матыциным на этот счет. Желание есть. Думаю, будем обсуждать эту тему с депутатами тоже. Не вижу никакой причины, почему нельзя продавать пиво на стадионе. Тем более что будет действовать Fan ID, призванный дисциплинировать болельщиков. С точки зрения безопасности меры сейчас достаточно серьезные. А для клубов на сегодняшний день это было бы хорошим подспорьем. Пивные бренды нам бы очень помогли.

Ранее Нагорных рассказал о планах по реконструкции «РЖД Арены».

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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