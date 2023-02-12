Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о ничьей с ЦСКА (1:1) в товарищеском матче.

«К сожалению, мы не могли использовать в матче несколько человек, у многих из которых простуда. Первый тайм был немножко скомканный, пропустили после своей ошибки. Должны были забивать, но не использовали свои моменты. Во втором тайме немного разбежались, хорошо вошли в игру Черняк и Гбамбле. Молодые ребята, им всего лишь по двадцать лет.

В целом, во втором тайме стали показывать правильный футбол, в который мы играем. Были моменты стопроцентные, не реализовали. Ну в конце все-таки удалось забить. Получился интересный матч с хорошим соперником. У нас на вторых сборах был такой блок, очень мощный, со специальной работой на горках, только вчера была пауза на один день. Говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится», – приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

16 февраля грозненский клуб проведет товарищеский матч с «Рубином».