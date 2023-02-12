0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:13

Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о ничьей с ЦСКА (1:1) в товарищеском матче.

«К сожалению, мы не могли использовать в матче несколько человек, у многих из которых простуда. Первый тайм был немножко скомканный, пропустили после своей ошибки. Должны были забивать, но не использовали свои моменты. Во втором тайме немного разбежались, хорошо вошли в игру Черняк и Гбамбле. Молодые ребята, им всего лишь по двадцать лет.

В целом, во втором тайме стали показывать правильный футбол, в который мы играем. Были моменты стопроцентные, не реализовали. Ну в конце все-таки удалось забить. Получился интересный матч с хорошим соперником. У нас на вторых сборах был такой блок, очень мощный, со специальной работой на горках, только вчера была пауза на один день. Говорить о том, что мы на сто процентов набрали форму, пока не приходится», – приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

16 февраля грозненский клуб проведет товарищеский матч с «Рубином».

ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Ташуев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Дивановича: «Легкий трансфер. Заим совершенно не боялся ехать в Россию»
Обухов: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Оренбурге». Он очень сильный ментально»
«Химки» проиграли «Мактааралу» в товарищеском матче
«Дзюба — один из самых важных футболистов в истории России, он подает пример детям». Интервью Синама-Понголя
Кевин Кураньи: «Надеюсь «Динамо» закончит чемпионат на втором месте»
Агент Портанова сообщил о срыве переговоров с «Торпедо» и «Крыльями Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Обухов: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Оренбурге». Он очень сильный ментально»

Синама-Понголь: «Дзюба один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример детям»