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Сегодня, 13:35

Федотов: «Наверное, практика встреч судей наедине с клубами есть только у нас в России»

Судья Кирилл Левников и главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, нуждается ли клуб во встрече с главой департамента судейства Милорадом Мажичем.

«Есть традиционные встречи, которые проходят перед стартом сезона. Наверное, практика встреч наедине с клубами есть только у нас в России. Почему бы не собраться всем? Надо собраться вместе и провести общую встречу. В таком случае возможно обмениваться мнениями. Я не против встреч один на один. Есть руководство РФС, которое это определяет. Коллективная встреча — более правильное решение. Чтобы каждый мог услышать каждого и пообщаться. Открыто, понятно и доступно», — сказал Федотов «СЭ».

Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

Дмитрий Барулев, Сергей Жуков

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
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