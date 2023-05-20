Евсеев: «Надо забивать. У нас были моменты, но мастерство «Локомотива» не дало нам реализовать их»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ.

— Надо было забивать. У нас были моменты, но мастерство «Локомотива» не дало нам реализовать их. Надо команде набирать очки. Мы готовились к игре также, как и каждый. В обороне надежно сыграли. Одна наша ошибка и результат неудовлетворительный в данной ситуации, в которой мы находимся.

— Какие вещи надо было подтягивать и улучшать?

— У меня другие задачи. Команда готова. Не на начальной стадии подготовки. Остался месяц. Я занимался тактическим видением, поддержанием физических возможностей.

— Это правда, что вы выбираете репертуар песен болельщиков?

— Нет, я с музыкой не на ты.

«Локомотив» поднялся на 8-е место с 39 очками за 28 матчей. «Факел» занимает 12-ю строчку с 27 очками.