0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:41

Галактионов о победе над «Ахматом»: «То, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно — это дорогого стоит»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Ахматом» (1:0) в 19-м туре РПЛ.

— Это был очень трудный, тяжелый матч, особенно с учетом удалений. Мы постарались внести в игру определенные нюансы с точки зрения перестроения. Мы добавили на поле игроков, которым нужно было перекрывать зоны, через которые атаковал «Ахмат». Это тяжелейшие три очка с хорошей командой, которая прекрасно готова. Это волевая победа. То, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно, духовито, характерно, играли все вместе — это дорогого стоит. Поэтому эта победа очень важная, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

— Будет ли проведена беседа с Ненаховым и Магкеевым после их удаления?

— У нас есть дисциплинарные и игровые карточки, будем анализировать эти нюансы. То, что у нас минус два игрока перед следующим туром, это не очень хорошо. У нас вернется Дима Баринов, есть и другие футболисты, которые конкурируют, у них тоже появится шанс.

— Есть ли какие-то вопросы по удалениям? Или же все по делу?

— Мне сложно сказать по горячим следам. Надо посмотреть видеозапись. Единственное, что мы настраивали Ненахова, чтобы он не получил вторую желтую карточку. Но необязательный фол в средней линии привел к удалению. С этой точки зрения надо еще раз проговорить, чтобы убрать ненужные нарушения и у нашей штрафной, и в средней линии, потому что мы получаем необязательные карточки.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах. Команда выиграла второй матч подряд.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/galaktionov-after-akhmat/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Агент Сафонов — о поражении «Динамо»: «Не понимаю, во что они играют»
Мостовой — о судействе в РПЛ: «Из матча к матчу по две, по три ошибки»
Волевая победа «Краснодара» над «Динамо»: штанга Тюкавина, удаление Нгамале, дубль Кади
Ташуев о матче с «Локомотивом»: «Впервые уступил команде, игравшей вдевятером»
«Жаль, что парикмахер или барбер могут влиять на игру». Абаскаль — о победе «Спартака» и судействе Безбородова
Спартаковца Соболева лишили второго гола. Как на это отреагирует национальный инструктор Левников?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой — о поведении Абаскаля после финального свистка: «Слава и деньги кружат голову всем»

Галактионов начал, как Семин, Коусейру, Билич и Николич