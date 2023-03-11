Галактионов о победе над «Ахматом»: «То, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно — это дорогого стоит»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Ахматом» (1:0) в 19-м туре РПЛ.

— Это был очень трудный, тяжелый матч, особенно с учетом удалений. Мы постарались внести в игру определенные нюансы с точки зрения перестроения. Мы добавили на поле игроков, которым нужно было перекрывать зоны, через которые атаковал «Ахмат». Это тяжелейшие три очка с хорошей командой, которая прекрасно готова. Это волевая победа. То, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно, духовито, характерно, играли все вместе — это дорогого стоит. Поэтому эта победа очень важная, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

— Будет ли проведена беседа с Ненаховым и Магкеевым после их удаления?

— У нас есть дисциплинарные и игровые карточки, будем анализировать эти нюансы. То, что у нас минус два игрока перед следующим туром, это не очень хорошо. У нас вернется Дима Баринов, есть и другие футболисты, которые конкурируют, у них тоже появится шанс.

— Есть ли какие-то вопросы по удалениям? Или же все по делу?

— Мне сложно сказать по горячим следам. Надо посмотреть видеозапись. Единственное, что мы настраивали Ненахова, чтобы он не получил вторую желтую карточку. Но необязательный фол в средней линии привел к удалению. С этой точки зрения надо еще раз проговорить, чтобы убрать ненужные нарушения и у нашей штрафной, и в средней линии, потому что мы получаем необязательные карточки.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах. Команда выиграла второй матч подряд.