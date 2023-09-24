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Сегодня, 19:04

Галактионов — о победе над «Зенитом»: «Стратегический план сработал, владели инициативой»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

«Стратегический план сработал, выпустили два быстрых фланга в начале. Владели инициативой и территорией, пропустили в единственной атаке соперника, но и у нас был шанс у Баринова. Мы гордимся, что одержали победу на стадионе «Зенита», где «Локомотив» не набирал очки пять или шесть лет. Гордимся нашими мальчишками!

Не берем результаты. «Зенит» — топ команда с топ-игроками, высококлассные легионеры. Конечно, будет сложно, «Зенит» набирает обороты и точно будет оставаться флагманом российского футбола. Мы играем молодыми ребятами, которые бьются и растут. Через ошибки, нестабильность и перепады, которые возможны, мы двигаемся от игры к игре. Смотрим не на сегодняшний день, а на перспективу», — сказал Галактионов.

«Локомотив» набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 30 сентября команда дома сыграет с «Пари НН».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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