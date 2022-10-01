Циннбауэр не будет уволен из «Локомотива» после поражения от «Урала»

1 октября, 22:08
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр не будет уволен после поражения в домашнем матче 11-го тура чемпионата России от «Урала» (2:4).
Железнодорожники с 9 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
52-летний Циннбауэр пришел в «Локомотив» 30 июня, но ключевая роль в подготовке команды осталась у Марвина Комппера, который работал без необходимой лицензии.
В начале сентября Комппер покинул тренерский штаб «Локо» в связи с неудовлетворительными результатами команды, все решения по подготовке и определению состава перешли к Циннбауэру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования