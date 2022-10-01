Циннбауэр не будет уволен из «Локомотива» после поражения от «Урала»

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр не будет уволен после поражения в домашнем матче 11-го тура чемпионата России от «Урала» (2:4).

Железнодорожники с 9 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

52-летний Циннбауэр пришел в «Локомотив» 30 июня, но ключевая роль в подготовке команды осталась у Марвина Комппера, который работал без необходимой лицензии.

В начале сентября Комппер покинул тренерский штаб «Локо» в связи с неудовлетворительными результатами команды, все решения по подготовке и определению состава перешли к Циннбауэру.