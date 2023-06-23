Личка: «Динамо» не хочет находиться в середине таблицы»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о задачах команды на сезон-2023/24.

«Сейчас нахожусь дома, в Праге, а не в Москве. В воскресенье полечу в Москву, где поговорю с клубом и командой. «Динамо» не хочет находиться в середине таблицы, они хотят быть в пятерке сильнейших. Когда прилечу в Москву, обговорим задачи подробно. Я не был внутри команды в прошлом сезоне, чтобы говорить, почему не получилось. Знаю, что у «Динамо» хорошая команда, которая способна играть в атакующий футбол, и очень технично. Ребята хорошие, молодые, с очень интересным будущим», — приводит слова Лички Metaratings.ru.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

В сезоне-2022/23 «Оренбург» под руководством чешского специалиста занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Также Личка вывел клуб из первой лиги в сезоне-2021/22.