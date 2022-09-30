Карпин признан лучшим тренером РПЛ в сентябре

Сегодня, 12:40
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре.
Как сообщает пресс-служба РПЛ, 53-летний специалист выиграл во всех трех голосованиях: экспертов РПЛ, «Матч Премьер» и болельщиков.
Также на награду претендовали Сергей Семак из «Зенита», Александр Сторожук из «Краснодара», Михаил Галактионов из «Нижнего Новгорода» и Дмитрий Пятибратов из «Факела».
После 10 туров РПЛ клуб из Ростова-на-Дону набрал 22 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 4 балла.
В 11-м туре подопечные Карпина сыграют в гостях против петербургского клуба. Матч состоится 2 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.