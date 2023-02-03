Сегодня, 22:10
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:1) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.
— Как вам игра? Жесткая, контактная, даже случился неприятный инцидент...
— Да, но это не оправдывает действия нашего защитника. Можно было играть аккуратнее. «Краснодар» понравился. Если говорим о нашей игре, то в некоторых фазах обороны были проблемы. Есть некоторое неудовлетворение.
— Чем конкретно вы не удовлетворены?
— Первое — мы знаем как перестраиваться в обороне, но иногда чуть-чуть опаздываем. Что касается атаки, то во втором тайме мы стали играть правильнее. Даже вдесятером мы могли сравнять счет. Удовлетворение суммарное есть. Точные претензии к каждому игроку скажем отдельно.
— Удаление было оправдано?
— Нет, не было. Тактический фол должен был быть, но не такой грубый.