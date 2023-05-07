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Сегодня, 20:19

Абаскаль: «По второму голу «Зенита», возможно, будет скандал — там был чистый фол на Зобнине»

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Зенита» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

— Прежде всего хочу поздравить соперника с чемпионством, они это сделали благодаря стабильности. Сегодня мы допустили свои ошибки, первый привезли себе сами, второй, может быть ошибаюсь, но, возможно, будет скандал — там был чистый фол на Зобнине и, возможно, вне игры. Дальше ребята провели хороший второй тайм, мы доминировали, но к сожалению соперник нанес пару ударов и забил. Жаль, сегодня мы заслуживали большего, но повлияли ошибки.

Предстоящая игра с «Химками» очень важная, нужно встать и идти вперед, снова побеждать. Сегодня мы не заслуживали поражения, — сказал Абаскаль.

— Что сказали Салихову в перерыве, чтобы почувствовал уверенность?

— Я его поддержал, вся команда поддержала. Он провел оставшуюся часть матча на хорошем уровне, но это часть футбола.

— Как оцените игру Дуарте и его адаптацию?

— Период адаптации он проходит, так всегда бывает в футболе. Если ты умираешь, либо ты выживаешь. У нас здоровая конкуренция в команде.

(Георгий Горностаев)

Далер Кузяев (&laquo;Зенит&raquo;) толкает Романа Зобнина (&laquo;Спартак&raquo;) в&nbsp;матче 26-го тура РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кузяев подтолкнул Зобнина. Почему засчитан гол и не вмешался ВАР?
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Гильермо Абаскаль
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