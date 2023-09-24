Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал потасовку в концовке матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потасовке в концовке матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

— После второго пропущенного мяча ожидалось, что «Зенит» бросится в навал, но, к сожалению, весь навал закончился какими-то потасовками — и до финального свистка, и после. Почему не получалось устроить навал? Поняли, что случилось на поле? Какие-то драки были вместо того, чтобы побежать забивать второй...

— Первая потасовка была после фола в центре поля. Пытались быстро ввести мяч, не дали — это нервы. Касаемо решений судьи — и за мелкий фол свистят, за грубый не свистят, и такая нервозность у игроков — непонятное состояние: фол или нет, карточки или нет, свистнет или нет. Это в совокупности привело к напряжению, которое вылилось в толкотню на футбольном поле. Что касается навала, не получилось, потому что качество передач такое. Хороший штрафной был, Густаво Мантуан вратарю мяч отдал. Угловой разыграли, Круговой не мог первого игрока перебить. Это те моменты, которые мы должны использовать как раз для давления. У нас, к сожалению, качество передач было плохим для того, чтобы оказать давление.

— Когда у «Зенита» такое большое преимущество на протяжении довольно продолжительного времени, особенно отрезок в начале вторго тайма, создается впечатление, что мало ударов по воротам. Вы говорите о качестве передач, а команда пытается разыграть мяч, пытаясь чуть ли не завести мяч в ворота. Может нужно давать установку больше бить по воротам?

— Ну почему, были и удары хорошие, моменты. Удар ради удара не нужен, хорошая позиция была у Клаудиньо несколько раз. По последней передаче у Дугласа был хороший момент, когда он мог раньше отдавать и ошибся в передаче. Тоже самое у Кассьерры, который с Ваней выходил. Моментов было много. Что касается ударов, «Локомотив» низко оборонялся. Понятно, когда мы играем против команд, которые низко оборонялись, пытаемся разыграть, чтобы создать хороший момент, а не бить с 20-30 метров, когда удар еще не подготовлен.

На 90+5-й минуте встречи между игроками «Зенита» и «Локомотива» при счете 1:2 произошла массовая потасовка. «Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России команда из Санкт-Петербурга проведет 30 сентября на выезде против «Оренбурга».