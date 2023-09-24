Сегодня, 19:23
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал волевую победу над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.
— Я счастлив, — сказал Дзюба журналистам.
— И все?
— Да!
— Вы ожидали, что так будет? «Локомотиву» никаких шансов не давали.
— Плохо у нас в футболе разбираются.
Также Дзюба после матча не стал отвечать на вопрос о примирении с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.
35-летний форвард выступал за «Зенит» с июля 2015 года, после сезона-2021/22 Дзюба покинул клуб по истечении срока действия контракта.