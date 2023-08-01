Семак о Малкоме: «Хотели бы, чтобы он остался, но у клуба такая политика»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об уходе вингера Малкома.

«Хотели бы, чтобы он остался? Конечно, хотели бы. Но у нас такая политика, что мы никого не держим. У игрока есть возможность заработать для своей семьи. От всего сердце благодарим его за вклад, который он внес в нашу команду. Не перевели за него средства? Это лучше у Александра Ивановича спросить», — сказал Семак.

«Аль-Хиляль» 26 июля объявил о переходе Малкома. 26-летний бразилец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2027 года. Сообщалось, что «Зенит» получит за переход в общей сложности 60 миллионов евро.