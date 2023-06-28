Глебов не включил Пиняева в пятерку лучших молодых футболистов РПЛ

Капитан «Ростова» Данил Глебов принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста чемпионата России в сезоне-2022/2023.

Как сообщает «Чемпионат», на первое место он поставил одноклубника Кирилла Щетинина. На второй и третьей строчках расположил еще двух игроков «Ростова» — Андрея Ланговича и Виктора Мелехина соответственно. На четвертое место поставил защитника «Спартака» Руслана Литвинова, а на пятое — нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

В минувшем сезоне 21-летний Щетинин провел 30 матчей в РПЛ, отметился 1 голом и 4 результативными передачами.