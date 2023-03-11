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Гогниев может быть уволен из «Химок» при крупном поражении команды от «Зенита»

Алина Савинова
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев может быть уволен в случае крупного поражения от «Зенита» в 19-м туре чемпионата России. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно о том, что Гогниев едва не подрался с игроками подмосковного клуба Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. 10 марта сообщалось, что Гогниев может покинуть «Химки», однако позже в клубе опровергли эту информацию.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Команда проведет матч с «Зенитом» в воскресенье, 12 марта. Начало игры — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/gogniev-mozhet-byt-uvolen-pri-krupnom-porazhenii-khimok-ot-zenita-234656/
Спартак Гогниев
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ФК Зенит
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