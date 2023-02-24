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Сегодня, 13:35

Сафонов — о продлении контракта с «Краснодаром»: «Уже были новости об этом»

Алина Савинова
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал информацию о продлении контракта с клубом.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что команда Сергея Галицкого продлила контракт с 23-летним вратарем до 30 июня 2026 года.

«Мой контракт с «Краснодаром» продлен до 2026 года? Там же уже были новости об этом. Почитайте внимательнее», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца этого сезона. В сезоне-2022/23 Сафонов провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 34 мяча и в шести играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-o-prodlenii-kontrakta-uzhe-by-li-novosti-ob-e-tom/
Матвей Сафонов
Футбол
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