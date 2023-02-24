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Сегодня, 13:17

Полузащитник ЦСКА Медина: «Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался о своем будущем.

«Были ли у меня предложения этой зимой? Я остаюсь в ЦСКА! Москва — прекрасный город, она меня восхищает. Считаю, что Москва и Нью-Йорк находятся на одном уровне по всем параметрам. Столица России очень комфортная, мне все здесь нравится. Единственное отличие от США — тут холоднее. Москва является одним из самых дорогих городов мира — на одном уровне с крупнейшими городами Европы и Америки», — приводит «РБ Спорт» слова Медины.

Парагваец перешел в ЦСКА в январе 2022 года в качестве свободного агента. Ранее он выступал за американский «Нью-Йорк Сити», в составе которого стал чемпионом MLS. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hesus-medina-moskva-i-n-yu-jork-nahodyatsya-na-odnom-urovne/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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