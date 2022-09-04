Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 23:21

Михаил Кержаков: «Не хочу обижать «Спартак», но матч мог закончится и с большим перевесом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

— Чем-то еще «Спартак» удивил, если не брать в расчет первый тайм?

— В принципе, уже ничем. Потом уже была одна команда на поле. Не хочу обижать «Спартак», но матч мог закончится и с большим перевесом.

— Почему «Зенит» часто включается только во второй половине первого тайма или во втором тайме?

— Не знаю, почему. Сложно сказать. Получаем по ушам — начинаем включаться.

— Может, уровень соперников слишком низок для вас?

— Я бы не сказал так про «Спартак». Он показал приличную игру, особенно в начале. Может быть, для них было психологически непривычно вести в счете в игре с «Зенитом», и они немного потерялись после забитого гола.

— Можешь сказать, что эта победа снимает вопрос о том, что «Спартак» — конкурент?

— Почему? Вся борьба еще впереди. Конечно, «Спартак» всегда конкурентоспособен. Всегда!

— Учитывая, что есть серьезная разница между матчем за Суперкубок и сегодняшней игрой: Андрей Мостовой сказал, что хотелось бы, чтобы «Зенит» проложил свою победную серию, чтобы она длилась 5 матчей. Будет ли такая серия, учитывая прогресс «Спартака»?

— Я надеюсь, что получится, а там посмотрим.

— Хорошо ли, что благодаря Кубку так много матчей между «Спартаком» и «Зенитом»?

— Супер.

— Но там явно будут вторые составы.

— Я не думаю. «Спартак» — «Зенит» — всегда накал страстей. Поэтому вряд ли тренеры будут выставлять вторые составы.

Михаил Кержаков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Чернов считает, что «Спартаку» не хватило сосредоточенности для победы над «Зенитом»

Защитник «Спартака» Чернов рассказал, за счет чего можно обыграть «Зенит»