Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:24

Горшков: «Лучший игрок сезона — Глушенков. Практически никто так не играет в России»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, кого считает того лучшим игроком сезона в РПЛ.

«Лучший игрок? Глушенков. Сто процентов. Почему? Практически никто так не играет в России — у него другое футбольное мышление. Видит такие эпизоды и моменты, которые не все смогут найти даже на видео. Максим много забивает, отдает и помогает команде», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Лучшим игроком сезона-2022/23 в РПЛ был признан нападающий «Зенита» Малком.

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков в прошедшем сезоне чемпионата России отметился 10 голами и 11 результативными передачами в 29 матчах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5129131-gorshkov-glushenkov-luchshij-igrok-sezona-v-rpl-prakticheski-nikto-tak-ne-igraet-v-rossii.html
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
Юрий Горшков
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Червиченко объяснил, почему считает Галактионова лучшим тренером сезона в чемпионате России
Кузнецов считает Федотова лучшим тренером сезона в РПЛ
Талалаев: «Сезон оцениваю неудачно! У меня очень много претензий к самому себе»
Агент Бальде отреагировал на информацию о возможном переходе игрока «Спартака» в «Удинезе»
Радченко предположил, сможет ли «Спартак» взять пятую звезду быстрее, чем «Зенит» третью
Федотов — о борьбе с «Зенитом» за золото РПЛ: «У ЦСКА есть цель — быть первым»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бальде отреагировал на информацию о возможном переходе игрока «Спартака» в «Удинезе»

Талалаев: «Сезон оцениваю неудачно! У меня очень много претензий к самому себе»