Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с назначением штрафного, а не пенальти в ворота своей команды в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).

— Судейские эксперты полагают, что Москалев должен был поставить пенальти в ворота «Урала» за фол Кулакова на Зиньковском.

— Вот я что хочу вам сказать... Когда произошел эпизод, мы даже подумать не могли, что это может быть пенальти. И тут на табло высвечивается: «Проверка эпизода, возможно 11-метровый»... Где они увидели пенальти?

— Но вы пересматривали эпизод?

— Нет. Некогда было. Не смотрел. И потом — на игре работали видеоарбитры. Они же могут определить, где произошел фол. На линии, за линией... Не знаю. Сегодня работала Вера Опейкина. Она хороший арбитр.

— Не могла ошибиться?

— Судьи, работавшие ВАР, могли же все изучить с разных ракурсов. Разве нет? Они же нормальные люди. Как можно взять и не поставить пенальти, если он был? У них есть все средства. Все ракурсы. Они могут определить, вынести вердикт. Если Опейкина посчитала бы, что это 11-метровый, значит, Москалев должен был указать на точку. Но этого же не произошло.

— Опейкина не стала вмешиваться в действия Москалева и не позвала его к монитору.

— Да. Она провела проверку и, видимо, согласилась с Москалевым. Я не знаю, что Опейкина сказала Москалеву, но, наверное, тоже посчитала, что это не пенальти. В итоге главный арбитр поставил штрафной. Я так вижу эту ситуацию.

На 73-й минуте встречи защитник «Урала» Денис Кулаков сфолил на хавбеке «Спартака» Антоне Зиньковском. Главный арбитр Владимир Москалев зафиксировал нарушение правил за пределами штрафной уральцев.