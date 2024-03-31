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Сегодня, 08:15

Президент «Урала»: «Сказал Помазуну: «Илюха, неужели на ноль сыграл»?

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил игру вратаря команды Ильи Помазуна и полузащитника Ибраима Сиссе в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0)

— Что сказали после игры Илье Помазуну, который совершил несколько спасений. В частности, не позволил Александру Соболеву закинуть себе мяч за шиворот.

— Илюха молодец, конечно. Но мы сами себе привезли этот момент. Ошиблись в передаче, еще там что-то. Ну ладно, бывает... Помазун хорошо выполнил свою работу, выручил где надо. Мы уже на поле после финального свистка обменялись репликами.

— Если не секрет какими?

— Ну... Я его подколол немного: «Илюха, неужели на ноль отыграл»? Он: «Наверное, Григорий Викторыч». Посмеялись.

— В первом тайме показалось, что Сиссе перекусил почти все атаки красно-белых.

— Мы очень на него надеемся. Но ему сейчас непросто. Не хватает физики...

— Почему же?

— Он соблюдает Рамадан. Ограничивает себя в еде. Не ест, не пьет. Поэтому ему было тяжеловато в какой-то момент матча. Не хватало сил. Но в целом, тренерский штаб им, конечно, доволен.

Александр Соболев и&nbsp;Алексей Ионов. «Пожелаю руководству «Спартака» терпения». Президент «Урала» — об игре с красно-белыми и эпизоде с неназначенным пенальти

«Урал» прервал серию из четырех поражений в РПЛ подряд. Клуб из Екатеринбурга с 20 очками занимает 13-ю строчку.

Джибриль Сиссе
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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