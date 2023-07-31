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Сегодня, 01:55

Гришин о пяти пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА: «Зато была интрига»

Сергей Разин
корреспондент
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Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (3:2). Все голы были забиты с пенальти.

— Матч получился классным, — приводит слова Гришина «РБ Спорт». — Когда ЦСКА забил первый гол и остался в большинстве, я переключил на матч «Краснодар» — «Сочи», потому что думал, что все ясно в игре в Грозном. ЦСКА был по классу сильнее, а потом случайно увидел, что назначили пенальти в ворота армейцев, переключился и смотрел игру до конца. Матч можно сравнить с «Крылья Советов» — «Динамо». Не помню такой игры, где все 5 голов были забиты с пенальти. Обе команды играли в азартный футбол, никто не отсиживался, пытались атаковать.

— Что случилось с Безбородовым?

— Владислав сильнейший судья РПЛ, но сегодня он каждый момент бегал смотрел на ВАР. Его звали, значит он пропускал те эпизоды. Владислав выпал из своей тарелки. Хорошо, что судьи на ВАР его звали. Я как бывший футболист не поставил бы второй пенальти на Олейникове, потому что Гайич ушел из момента, никакого нарушения не было. Если посмотреть повтор, Гайич разворачивался и ставил корпус в другую сторону. Такой же момент на Чалове, когда Камилов его держал руками. Если смотреть ВАР — чистый пенальти, но я бы в пылу борьбы не заметил этот эпизод. Безбородов — топовый судья, наравне с Карасевым и Левниковым. Зато в матче была интрига. Думаю, болельщикам она понравилась.

Ранее Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы подадут протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-bezborodov-sil-nejshij-sud-ya-rpl-no-segodnya-on-vy-pal-iz-svoej-tarelki/
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Владислав Безбородов
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