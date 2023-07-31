Хохлов — о поражении от «Краснодара»: «План на игру команда, в принципе, выполнила»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«Интересная, хорошая игра получилась. Я благодарен игрокам, их настрою на игру. Тот план на игру, который мы обговаривали, команда, в принципе, выполнила. Единственное, в футболе все решают забитые голы. Нам это сегодня не удалось», — приводит слова Хохлова Telegram-канал клуба.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 6 очков за 2 тура. «Сочи» расположился на 9-й строчке с 3 очками.

В третьем туре «Краснодар» дома сыграет с «Пари НН», матч состоится 4 августа, начало — 20.00 мск. «Сочи» в следующем туре встретится с «Ахматом» 6 августа, начало встречи — 20.00 мск.