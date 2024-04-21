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Сегодня, 21:06

Гришин — о трансферной политике ЦСКА: «Деньги в клубе зарабатывать умеют»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил трансферную политику московской команды.

«ЦСКА покупает Файзуллаева за 500 тысяч евро, Мусаева за 300 тысяч, и именно эти футболисты делают разницу в чемпионате России, а не игроки за 10-15 миллионов. ЦСКА не тратит такие деньги на ведущих футболистов. Можно также вспомнить продажи Тикнизяна за 5 миллионов евро и Марадишвили за 7 миллионов евро. Поэтому что бы не говорили другие про трансферную политику армейцев, но деньги в клубе зарабатывать умеют. А футбол на данный момент — это не только игра, но и бизнес. Что касается цены и качества приобретаемых футболистов, очень выгодных продаж и покупок, то у армейцев это все на очень хорошем уровне по меркам топового российского клуба», — цитирует Гришина Legalbet.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками в 24 матчах.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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