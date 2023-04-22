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Сегодня, 14:12

Гришин заявил, что оборона ЦСКА сдержит атакующих футболистов «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом».

«Жду победы ЦСКА в дерби. Большая проблема армейцев в том, что они будут играть через два дня на третий. Такой график у них уже две недели. Все будет зависеть от того, как они восстановятся, потому что «Локомотив» играет в недельном цикле. Железнодорожники будут свежее. У ЦСКА преимущество своего поля, болельщиков. Надо строго сыграть в обороне и найти момент в атаке. «Локомотив» набрал неплохой ход, но с другой стороны у ЦСКА 7 матчей без поражений, команда в хорошем эмоциональном состоянии. Надо продлевать победную серию и стремиться попасть в тройку призеров. Матч будет интересным. Линия нападения у «Локомотива» неплохая. ЦСКА мало пропускает, поэтому мне кажется армейцы сдержат атакующих футболистов железнодорожников. У «Локомотива» три нападающих, а ЦСКА играет в пять защитников. «Зенит» показал, как играть против Дзюбы. Его не надо атаковать, нужно ему дать принять, а потом играть в прием. Самый опасный атакующий футболист «Локомотива» — это Пиняев», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-oborona-tsska-sderzhit-atakuyushhih-futbolistov-lokomotiva/
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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