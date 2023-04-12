Грушевский: «В Дзюбе сидят несколько Дзюб, один из них — здоровый пацан, который не умеет себя вести как мужчина»

Известный болельщик ЦСКА, артист Михаил Грушевский высказался о результате матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2).

«Тур получился достаточно интересным с точки зрения сюжетных насыщенных матчей. На мой взгляд, игрой тура можно назвать поединок «Локомотив» — «Зенит». Нельзя назвать это равным противостоянием, но близким к этому. Первый тайм был с некоторым преимуществом «Локомотива», немалую роль в этом играл Дзюба — притягивал к себе мячи. Второй тайм был за «Зенитом», они одержали заслуженную победу», — приводит «РБ Спорт» слова Грушевского.

Также он прокомментировал эпизод после игры, в котором форвард «Локомотива» Артем Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Дзюба — лидер по характеру, он обожает быть вожаком стаи, Артем проявил себя в этой роли на ЧМ, когда не был капитаном команды. Сейчас, кстати, похожая ситуация — в «Локо» капитанскую повязку носит Дмитрий Баринов, но на поле вожак — Дзюба, это чувствуется. Наверное, даже репетировал празднование своего личного гола, как кому и что он будет демонстрировать, но разочарование от игры вылилось в такой поступок. Некрасиво, это какое-то ребячество. Словно в Дзюбе сидят несколько Дзюб, один из них — здоровый пацан, который еще не умеет себя вести как мужчина. А Семак — молодец, пусть они и расстались без взаимной приязни», — добавил артист.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Локомотив» идет на 11-й строчке (25 очков). На счету Дзюбы на данный момент шесть голов в пяти матчах РПЛ этого сезона.