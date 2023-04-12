Полузащитник «Химок» Гулиев: «Трудно сказать, в какой именно момент команда повалилась»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о текущем положении команды в РПЛ.

«Конечно, я чувствую себя плохо, когда думаю о том, что сейчас происходит с «Химками». В голове сидит, что у нас не идет. Очень неприятно. Самое обидное в том, что я знаю, что мы можем играть хорошо. Если бы не могли, я бы смирился, что у нас такой уровень. Но мы же можем, я знаю. Мне трудно сказать, в какой именно момент команда повалилась. С Юраном команда начала резво, а потом случилась психологическая яма», — приводит «Чемпионат» слова Гулиева.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Подмосковная команда набрала 13 очков за 22 тура.