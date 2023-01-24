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Сегодня, 11:22

Хиддинк: «Глупо говорить о том, что «Зенит» когда-нибудь выиграет Лигу чемпионов»

Виталий Косик
Корреспондент
Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о шансах «Зенита» выиграть Лигу чемпионов.

«Может ли «Зенит» когда-нибудь выиграть Лигу чемпионов? Глупо об этом говорить», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Нидерландский специалист работал со сборной России с 2006 по 2010 год. Под его руководством национальная команда выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров. Лучшим достижением питерской команды в ЛЧ является выход в 1/8 финала турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gus-hiddink-glupo-govorit-o-tom-chto-zenit-kogda-nibud-vy-igraet-ligu-chempionov/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
Гус Хиддинк
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