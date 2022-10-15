Судейство
Сегодня, 16:21
На 44-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Химки» — «Факел» (0:0) арбитр Кирилл Левников ошибочно не вынес предупреждение Ираклию Чежии, когда защитник подмосковной команды задержал соперника руками и сорвал острую атаку воронежцев.
Это произошло в поле зрения трех судей — Левникова, резервного Евгения Буланова и первого ассистента Дмитрия Мосякина. Однако Чежия избежал желтой карточки.
Он все равно ее получил, но только на 80-й минуте. Тоже за задержку соперника руками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования