«Химки» объявили об уходе Гогниева с поста главного тренера команды

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

«Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб премьер-лиги. От всей души желаю «Химкам» удачи, процветания и решения поставленных задач», — цитирует заявление Гогниева пресс-служба «Химок».

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.