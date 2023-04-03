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Сегодня, 17:32

«Химки» объявили об уходе Гогниева с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев покинул клуб по обоюдному согласию сторон.

«Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб премьер-лиги. От всей души желаю «Химкам» удачи, процветания и решения поставленных задач», — цитирует заявление Гогниева пресс-служба «Химок».

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/aprel/spartak-gogniev-pokidaet-khimki/
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
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