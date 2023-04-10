Хлестов: «Если бы Даса убрал руки до начала падения Зобнина, то судья не поставил бы пенальти»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о моменте с назначением пенальти в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

«Если бы судья не обратился к системе ВАР, то думаю, что пенальти бы не назначили. Да и если бы Даса убрал руки до начала падения Зобнина, то одиннадцатиметровый судья тоже не поставил бы», — приводит «РБ Спорт» слова Хлестова.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов в конце матча назначил пенальти в ворота «Динамо» за фол защитника бело-голубых Эли Дасы против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. 11-метровый реализовал форвард красно-белых Александр Соболев.

«Спартак» после 22 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Динамо» с 36 очками занимает шестое место.