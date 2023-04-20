Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:24

Хлестов считает главной проблемой «Спартака» отсутствие костяка команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил, что отсутствие постоянного состава является главной проблемой для московского футбольного клуба «Спартак».

«У «Спартака», наверное, есть зависимость от Квинси Промеса. У нас не было никакой зависимости. Но у «Спартака» нет костяка, я уже говорил одному футболисту, что у нас был костяк в 1960-е, 1970-е, 1990-е годы. Это 7-9 человек, у «Спартака» этого много лет нет. Это главная проблема, я думаю. Костяка нет в центре, такой игры нет. Играют как в обычный футбол. Сейчас все играют в спартаковский футбол, кроме «Спартака», — приводит слова Хлестова ТАСС.

После 23 матчей «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Лидирует — «Зенит» (55 очков).

24 апреля «Спартак» встретится с «Краснодаром». Начало —в 19:00 по мск.

Источник: https://tass.ru/sport/17572333
Дмитрий Хлестов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Еще одна мощная сенсация в НХЛ: рекордсмены регулярки пропустили шесть голов и проиграли!
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Булыкин заявил, что матч с «Зенитом» будет решающим для «Динамо» в борьбе за третье место
Егоров назвал кощунством разговоры о детекторе лжи в адрес судей
Петржела считает, что «Зенит» побеждал бы в РПЛ при любом формате турнира
Шатов о своей травме: «Когда на поле? Не знаю. Пока без поля»
Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?
Генеральный директор «Пари НН» о Сулейманове: «У него большое будущее. Но пока четких предложений по нему нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов заявил, что «Спартаку» надо расставаться с Рыбусом