Хлестов считает главной проблемой «Спартака» отсутствие костяка команды

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил, что отсутствие постоянного состава является главной проблемой для московского футбольного клуба «Спартак».

«У «Спартака», наверное, есть зависимость от Квинси Промеса. У нас не было никакой зависимости. Но у «Спартака» нет костяка, я уже говорил одному футболисту, что у нас был костяк в 1960-е, 1970-е, 1990-е годы. Это 7-9 человек, у «Спартака» этого много лет нет. Это главная проблема, я думаю. Костяка нет в центре, такой игры нет. Играют как в обычный футбол. Сейчас все играют в спартаковский футбол, кроме «Спартака», — приводит слова Хлестова ТАСС.

После 23 матчей «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Лидирует — «Зенит» (55 очков).

24 апреля «Спартак» встретится с «Краснодаром». Начало —в 19:00 по мск.