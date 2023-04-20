Хлестов считает главной проблемой «Спартака» отсутствие костяка команды

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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил, что отсутствие постоянного состава является главной проблемой для московского футбольного клуба «Спартак».
«У «Спартака», наверное, есть зависимость от Квинси Промеса. У нас не было никакой зависимости. Но у «Спартака» нет костяка, я уже говорил одному футболисту, что у нас был костяк в 1960-е, 1970-е, 1990-е годы. Это 7-9 человек, у «Спартака» этого много лет нет. Это главная проблема, я думаю. Костяка нет в центре, такой игры нет. Играют как в обычный футбол. Сейчас все играют в спартаковский футбол, кроме «Спартака», — приводит слова Хлестова ТАСС.
После 23 матчей «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Лидирует — «Зенит» (55 очков).
24 апреля «Спартак» встретится с «Краснодаром». Начало —в 19:00 по мск.