0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:35

Байрамян: «Для спорных моментов и создали ВАР. Вот он и помог»

Артем Белинин
Telegram Дзен

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

— Сегодня много смотрели видеоповторы.

— Для спорных моментов и создали ВАР. Когда смотрели повторы, чтобы поставить пенальти в ворота соперника, мне показалось, что мяч попал в руку, а оказалось в лицо. Вот ВАР и помог.

— Насколько эмоционально все происходило?

— По горячим следам могу сказать только то, что мы полностью контролировали игру первые шестьдесят минут — полностью первый тайм и в начале второго. Потом может как-то психология сработала, какая-то нить потерялась. То ли «Нижний Новгород» стал создавать моменты, то ли мы начали ошибаться. Они стали создавать опасность. В итоге минут пятнадцать-двадцать растерянность у нас была. Но футбольный Бог нас наградил, и мы выиграли.

— Как отреагировали на пропущенный гол. Общались ли вы с Мелехиним?

— Слава Богу, мы выиграли. Думаю, что у Мелешина проблем не будет. Если бы мы неудачно сыграли, то кому-то пришлось бы с ним разговаривать. Но у Мелешина с головой все в порядке, менталитет хороший. Переживать не будет, если будет работать, то все будет порядке.

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.

Хорен Байрамян
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Агент Барриоса рассказал о травме своего клиента
Карпин: «Считаю, что нужно двигаться своим путем»
Тренер «Пари НН» Горлов: «Кто играл в старте сегодня, не смогут выйти на кубковый матч с «Ростовом»
Агент Ренана: «Роберт — звезда, особенный игрок»
Наумов считает, что в этом сезоне «Локомотив» сможет побороться за место в топ-10
Кузьмичев: «Футболисты «Локомотива» поверили в Галактионова и играют не только за себя, но и за него»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушаков: «За что можно судью похвалить? За то, что он был на футбольном поле»

Полузащитник ЦСКА Медина считает, что армейцы способны завершить сезон в тройке лучших в РПЛ