Байрамян: «Для спорных моментов и создали ВАР. Вот он и помог»

Сегодня, 22:35
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).
— Сегодня много смотрели видеоповторы.
— Для спорных моментов и создали ВАР. Когда смотрели повторы, чтобы поставить пенальти в ворота соперника, мне показалось, что мяч попал в руку, а оказалось в лицо. Вот ВАР и помог.
— Насколько эмоционально все происходило?
— По горячим следам могу сказать только то, что мы полностью контролировали игру первые шестьдесят минут — полностью первый тайм и в начале второго. Потом может как-то психология сработала, какая-то нить потерялась. То ли «Нижний Новгород» стал создавать моменты, то ли мы начали ошибаться. Они стали создавать опасность. В итоге минут пятнадцать-двадцать растерянность у нас была. Но футбольный Бог нас наградил, и мы выиграли.
— Как отреагировали на пропущенный гол. Общались ли вы с Мелехиним?
— Слава Богу, мы выиграли. Думаю, что у Мелешина проблем не будет. Если бы мы неудачно сыграли, то кому-то пришлось бы с ним разговаривать. Но у Мелешина с головой все в порядке, менталитет хороший. Переживать не будет, если будет работать, то все будет порядке.
«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.
«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.