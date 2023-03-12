Байрамян: «Для спорных моментов и создали ВАР. Вот он и помог»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

— Сегодня много смотрели видеоповторы.

— Для спорных моментов и создали ВАР. Когда смотрели повторы, чтобы поставить пенальти в ворота соперника, мне показалось, что мяч попал в руку, а оказалось в лицо. Вот ВАР и помог.

— Насколько эмоционально все происходило?

— По горячим следам могу сказать только то, что мы полностью контролировали игру первые шестьдесят минут — полностью первый тайм и в начале второго. Потом может как-то психология сработала, какая-то нить потерялась. То ли «Нижний Новгород» стал создавать моменты, то ли мы начали ошибаться. Они стали создавать опасность. В итоге минут пятнадцать-двадцать растерянность у нас была. Но футбольный Бог нас наградил, и мы выиграли.

— Как отреагировали на пропущенный гол. Общались ли вы с Мелехиним?

— Слава Богу, мы выиграли. Думаю, что у Мелешина проблем не будет. Если бы мы неудачно сыграли, то кому-то пришлось бы с ним разговаривать. Но у Мелешина с головой все в порядке, менталитет хороший. Переживать не будет, если будет работать, то все будет порядке.

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками за 19 игр.

«Пари НН» располагается на 13-й строчке, набрав 19 очков за 19 матчей.