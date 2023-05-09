Хусаинов назвал одну из причин плохо судейства в России

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов назвал одну из причин плохо судейства в России.

«Тема судейства сейчас актуальна и очень злободневна. Те люди, которые берутся за судейство должны руководствоваться своей честью и совестью. Надо ставить во главу угла спортивный принцип, а не личную коммерческую выгоду. Для реализации нейтрального статуса судьи необходимо провести профессиональный отбор и подготовку. Это вопрос очень трудно решить, потому что надо начинать с головы. Сейчас судей отбирают не по принципу профессионализма, а по системе свой-чужой», — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» возникли два спорных момента во время второго забитого мяча «Зенита». Защитник петербуржцев Роберт Ренан наступил на ногу игроку «Спартака» Кейта Бальде, а Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина, после чего Андрей Мостовой забил второй мяч.