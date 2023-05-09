КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:44

Хусаинов назвал одну из причин плохо судейства в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов назвал одну из причин плохо судейства в России.

«Тема судейства сейчас актуальна и очень злободневна. Те люди, которые берутся за судейство должны руководствоваться своей честью и совестью. Надо ставить во главу угла спортивный принцип, а не личную коммерческую выгоду. Для реализации нейтрального статуса судьи необходимо провести профессиональный отбор и подготовку. Это вопрос очень трудно решить, потому что надо начинать с головы. Сейчас судей отбирают не по принципу профессионализма, а по системе свой-чужой», — приводит слова Хусаинова «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» возникли два спорных момента во время второго забитого мяча «Зенита». Защитник петербуржцев Роберт Ренан наступил на ногу игроку «Спартака» Кейта Бальде, а Далер Кузяев толкнул в спину Романа Зобнина, после чего Андрей Мостовой забил второй мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-husainov-sejchas-sudej-otbirayut-ne-po-printsipu-professionalizma-a-po-sisteme-svoj-chuzhoj/
Футбол
РПЛ
Сергей Хусаинов
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Канада привезла на ЧМ-2023 много молодых звезд. Они могут взять золото на турнире без России
ФСБ отметила рост въезжающих из стран Прибалтики, Финляндии и Польши
«РВ» сообщила о штурме последней цитадели ВСУ в Артемовске
Число погибших в Курганской области выросло до 21 человека
Появилось видео с места падения дерева в парке Саратова
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Сергеев назвал гол в ворота «Спартака» самым важным в своей карьере
Бирюков заявил, что матчи со «Спартаком» всегда складываются трудно
Масалитин объяснил нервами грубую ошибку голкипера «Спартака» Селихова
«Посмотрю скучный матч, но не скучную фигурку. Футбол в России популярнее». Кучаев — о романе с Радионовой и ЦСКА
Романцев о Сергееве: «Думающий, нестандартный нападающий»
Романцев: «Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шалимов заявил, что «Ростову» не хватает ресурса игроков

Шалимов назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ