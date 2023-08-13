Хусаинов назвал судейство в матче «Зенит» — «Факел» низкоквалифицированным

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил судейство в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел» (2:0).

«Судейство в матче «Зенит» — «Факел» было очень низкоквалифицированное. Если по отношению к нему можно употребить слово квалифицированное. Безобразное судейство. Хорошо, что в конце они не подрались. «Зенит» справедливо выражает недовольство. В последнем моменте, слава Богу, справедливость восторжествовала. Как можно, стоя в трех метра от игрового эпизода, не увидеть, что игрок «Факела» нарушает правила? Это могло привести к очень большому скандалу. Судьи не убивают «Зенит», но создают напряженность. Что не способствует проведению матча на достойном уровне», — сказал Хусаинов «СЭ».

В добавленное время судья Павел Шадыханов после вмешательства ВАР Евгения Кукуляка увидел, что фолу Страхини Эраковича в штрафной питерцев предшествовал фол Максима Максимова, и наказал воронежцев штрафным ударом.

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице.