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РПЛ

27 октября, 22:47

Игнашевич: «Не давит ли отсутствие гостевых побед? Их не было в РПЛ за последние 25 лет. Какое давление?»

Руслан Минаев
Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич эмоционально отреагировал на поражение от «Рубина» (0:1) в 13-м туре РПЛ.

«Первый тайм был достаточно равный, на мой взгляд. Во втором тайме «Рубин» чуть упростил игру, стало больше давления, угловых, стандартов в наши ворота. Ничьей, наверное, должна была закончиться игра. Такой итог.

Давит ли на команду отсутствие гостевых побед? Да ничего на нас не давит. Мы первый раз играем в РПЛ за 25 лет. Как может что-то давить? Какое отсутствие побед? Их не было никогда. В последние 25 лет», — сказал Игнашевич на пресс-конференции после игры.

«Балтика» с 11 очками занимает 14-е место в РПЛ. 4 ноября клуб примет «Зенит» в 14-м туре чемпионата России.

Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
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