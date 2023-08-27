Игнашевич считает несправедливым поражение «Балтики» от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

«Футбол — несправедливая игра. Мы владели преимуществом во втором тайме, проделали большую работу, сравняли счет в конце, но все равно проиграли. Наши игроки поставили мяч на центр, когда счет сравнялся? Мне показалось, что это «Крылья» поставили. Мы хотели здесь выиграть, но по такой игре и развитию событий уже, конечно, сочли бы ничью, добытую в концовке, хорошим результатом», — цитирует Игнашевича Metaratings.ru.

«Крылья Советов» идут на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Балтика» с 3 очками занимает предпоследнее, 15-е место. В следующем туре самарская команда встретится «Факелом», а клуб из Калининграда сыграет с «Локомотивом».