Осинькин: «Если «Локомотив» активирует опцию выкупа Пиняева и Глушенкова, мы не сможем ничего сделать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался на тему возможного перехода полузащитников команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Что касается истории с Пиняевым и Глушенковым, то могу повторить, что предложение по ним действительно было. То, что мы не хотим отпускать их: ни руководство клуба, ни губернатор, тоже факт. Но есть контрактные обязательства, где прописана сумма выкупа. Если «Локомотив» активирует эту опцию, то мы не сможем ничего сделать. Когда будет согласовано, все узнают», — приводит слова Осинькина Sport24.

16 декабря Осинькин подтвердил «СЭ» заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Глушенкове. Затем сообщалось, что железнодорожники заплатят за игроков в сумме около 700 миллионов рублей.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.